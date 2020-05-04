أخبار مصر | "الوفد" يفتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لمجلسى النواب والشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الوفد" يفتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لمجلسى النواب والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بفتح باب تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الجارى ويستمر حتى 30 يونية المقبل.

وقال "أبوشقة" إنه استنادًا إلى الدستور وتعديلاته وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فقد تقرر فتح باب الترشح أمام جميع الراغبين، مؤكدًا أنه سوف يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.

وأكد "أبوشقة" أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا لتلقى الطلبات ماعدا أيام الاجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن شئون العضوية ستتلقى الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن طالب الترشح شخصيًا.

وفي وقت سابق كان قد أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع عرض ومناقشة مشروعى قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ خلال شهر مايو الجاري بالبرلمان، موضحا أن مجلس النواب ينتظر الحكومة في إرسالها لمشروعى القانون أو سيعد البرلمان تشريع خاص بهم.

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وشدد، أن هناك حرص على الانتهاء من مشروع قانون قبل رفع دور الانعقاد الجارى حتى يكون هناك استعدادات على مستوى الأحزاب والدولة لإجراء الانتخابات، خاصة وأنه من الضرورة إتمام انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالى، الذى تنتهى مدته فى 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد فى دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهى بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

وأوضح أن رؤية حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة، وهى أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى بالنسبة لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين يكونوا قائمة مغلقة، لافتًا أن هذه هى وجهة نظر حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة.

