أخبار مصر | القوى العاملة تنفي شائعة فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة أو أي مبادرات جديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تنفي شائعة فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة أو أي مبادرات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للمرة الثالثة على التوالي تجدد وزارة القوى العاملة نفيها ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المغرضين وأهل الشر على خلاف الحقيقة، من أن هناك مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه ليس هناك أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة من خلال وزارة القوي العاملة ، وأن الروابط التي تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وتؤكد وزارة القوي العاملة أنه ليس هناك أي أرقام للاستعلام عن استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات.

وأوضحت وزارة القوي العاملة، أن صرف المرحلة الأولى من منحة الـ 500 جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل وتستمر حتى 10 مايو الجاري في فروع البنك الزراعي المصري، أما في فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها إلي أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وطمأنت وزارة القوى العاملة المستحقين بأن صرف المنحة لهم سيكون خلال الأيام الأربع المذكورة، وذلك قبل البدء في صرف الدفعة الثانية التي من المقرر أن تبدأ من 11 إلي 18 مايو الجاري وفقا لقرار اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها وزارات القوى العاملة ، والتخطيط ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية.

وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة علي أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

إيطاليا: عودة ٤.٤ مليون عامل من مختلف الجنسيات لأعمالهم في إطار مرحلة الرفع التدريجي للإغلاق



تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد بعمان ، إلي أن الأردن وافقت على فتح العمل في قطاع الإنشاءات والعمل الاستشاري والمشاريع الإسكانية لأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقابة المقاولين الأردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لإجازة المشروع باستئناف العمل.

وأكد المستشار العمالي أن هذا التوافق سيفتح الباب أمام شريحة كبيرة من عمال الإنشاءات وعمال اليومية المصريين للعودة إلى عملهم بعد فترة توقف قاربت على الخمسون يوما.

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين ، عن عودة ٤.٤ مليون عامل من مختلف الجنسيات منها المصرية بإيطاليا اليوم الأثنين لأعمالهم بعد توقف منذ يوم ١١مارس الماضي وذلك في إطار مرحلة الرفع التدريجي للإغلاق.

وفي نفس السياق التقي الملحق العمالي في إطار متابعته لأحول العمال في ميلانو بسيدة مصرية تدعي "هـ.م.ح" اشتكت من قيام صاحب محل الفاكهة والخضروات الذي كانت تعمل به بغلقة، لقلة العائد منه وأصبحت بدون علي، وقام الملحق العمالي بالاتفاق مع مواطن مصري يدعي "ج.م.أ" من بنها بتأجير المحل الأصلي الذي تم أغلاقه، وتم تسليم المواطنة المحل لتمارس عملها فيه ، موجهة الشكر لمكتب التمثيل العمالي بميلانو علي هذا الجهد الذي أصبحت من خلاله تمارس عملها.

في حين قام شاب مصري يدعي سامح عياد صاحب محل خضروات فاكهة بإخراج كمية كبيرة من الفاكهة والخضراوات أمام محله، ليأخذه أى من المارة غير القادرين على الشراء مجانًا في ظل تفشي فيروس كورونا، وكتب علي لافتة دون عليها بعض الكلمات "قبل 10 أعوام رحبتم بي، والآن أريد أن أقول شكرًا لكم فى هذه اللحظات الصعبة، كل شيء سيكون على ما يرام، إذا احتجتوا شيئًا خذوه مجانًا، من الخضار والفاكهة التى تجدونها فوق هذه المنضدة.

وكان قد سبق هذا العطاء من قبل قام المواطن أشرف فوزى من محافظة كفر الشيخ، صاحب محل مخبوزات وفطائر بتوزيعها يوما في مجانا لأى مواطن موجود بإيطاليا من جميع الجنسيات، وعلى الأخص الأكثر احتياجًا ولا يستطيع الشراء وذلك كمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.