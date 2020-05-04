أخبار مصر | اختفاء بخارية نادرة من جامع الاستادار الأثري بالجمالية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اختفاء بخارية نادرة من جامع الاستادار الأثري بالجمالية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار، أن قطعة أثرية نادرة أختفت من أحد المباني الأثرية في منطقة الجمالية.

وأفادت المصادر أن بخارية نادرة كانت تزين باب جامع ومدرسة مدرسة جمال الدين الاستادار الأثرية قد اختفت، والبخارية عبارة عن تصفيح بالنحاس المطعم فوق الباب الخشبي للجامع.

وقامت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، بالتقاط عدة صور للباب الأثري وبالفعل تبين اختفاء البخارية وقطعة أخرى من التصفيح الذي يشكل مستطيل حول البخارية.

وأفاد مصدر آخر أن محاولة سرقة وقعت منذ يومين، وتم العثور على البخارية وجاري إعادة تركيبها.

وتعد البخاريات بزخارفها ونقوشها الدقيقة من علامات الفن المصري في العصر الإسلامي، واختفاء تلك البخارية ليس هو الأول من نوعه حيث سبقها سرقة حشوات من باب جامع المؤيد شيخ، في الغورية.

وعلمت الخليج 365 أن تفتيش الجمالية قام بتحرير محضر بالواقعة، ومدرسة جمال الاستادار تقع بجانب مقر التفتيش في وكالة بازرعة، في شارع التمبكشية بمنطقة الجمالية.

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وجامع ومدرسة جمال الدين يوسف الاستادار يقع في حارة التمبكشية المتفرعة من شارع الجمالية، أنشأه سنة 1407م811هـ الأمير جمال الدين يوسف الاستادار الذي ولد في مدينة البيرة في فلسطين لأب كان يعمل واعظا.

نشأ الاستادار حافظًا للقرآن الكريم وكان يرتدي زي رجال الدين، وبعد وفاة والده سافر إلي القاهرة سنة 1368م وخلع زي رجال الدين لينخرط في وظائف الدولة حتى وصل إلى منصب الاستادار.

والاستادار هو المشرف علي البيوت السلطانية من مطابخ وحاشية ونفقات وكسوة، وعرف عنه التعسف والشدة واغتصاب الأوقاف حتى أن الأرض التي أقام عليها مسجده كانت إحدى الأراضي التي استولي عليها.

في عام 1409م غضب عليه السلطان فرج بن برقوق فأمر بحبسه ومصادرة كل أمواله وأملاكه وتم تعذيبه تعذيبًا شديدًا ليعترف علي مكان الأموال، وأخيرًا أعدم بقطع رأسه لينتهي نهاية مأساوية بعد حياة حافلة.

وحى الجمالية مجمع تراث القاهرة منذ بنائها، فيه الأزهر، وجامع الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر وغيرها، وفيه أسوار القاهرة، وبواباتها، والمدارس الأيوبية والمملوكية، وخان الخليلى، والصاغة، والنحاسين.

ويقال إن التسمية نسبة للأمير جمال الدين محمود الاستادار في الحي مدرسته وكانت من أعظم مدارس القاهرة، ويضم الحى 18 شياخة منها شياخة الجمالية وبرقوق وقايتباي والبندقدار والمنصورية والدراسة، والعطوف وقصر الشوق والخواص وباب الفتوح وخان الخليلي والخرنفش وبين السورين.

ويحد حي الجمالية التاريخي من الشرق شارع المعز لدين الله ومنطقة بين القصرين، ومن الشمال والغرب أبواب القاهرة، الفتوح والنصر، وجزء من السور الفاطمي، ومن الجنوب شارع الأزهر.