أخبار مصر | مساعد وزير الزراعة يتفقد مركز التلقيح الصناعي بمحافظة بني سويف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الزراعة يتفقد مركز التلقيح الصناعي بمحافظة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، مركز التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، خلال زيارته اليوم الاثنين، لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ورفع كفاءته، وذلك وفق توجيهات وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي.

وأكد صابر، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي لها عن طريق استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق منتخبه ذات صفات انتاجيه عالية، وذلك لتسهيل حصول المربيين عليها وأن يتم التلقيح بواسطة الأطباء والمدربين على درجه عالية.

وأوضح صابر أن التحسين الوراثي باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربيين، يساعد على سد الفجوة الغذائية على المدى، القريب والبعيد ضمن خطه الوزارة الشاملة لتطوير الإنتاج الحيواني.

والتقي صابر خلال زيارته، بالعاملين بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، بحضور دكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري بالمحافظة.

وفي سياق اخر، وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على قيام الحجر الزراعي باعتماد مشاركة المعمل المركزي للمبيدات في تحليل الصادرات الزراعية.

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جاء ذلك بعد تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة والمعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية وأيضا حصوله على الاعتمادات الدولية.

وأكد القصير، أن دخول معمل المركزي للمبيدات منظومة فحص وتحليل الأغذية بجانب معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التصدير وتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية ويحافظ على صحة المصريين ويزيد الثقة في صادراتنا الزراعية والتي يزداد الطلب عليها من كل دول العالم رغم أزمة فيروس كورونا مما يؤكد جودتها

واكد وزير الزراعة، أن الحجر الزراعي المصري يتابع المحاصيل الزراعية وهي مازالت في الحقول ويقوم بإجراء التحاليل اللازمة لها خلال مراحل الزراعة المختلفة وقبل الحصاد لضمان جودتها وسلامتها.

ومن جانبه قال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم تجهيز المعمل، لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى ( ميكروبية، عضوية، عناصر ثقيلة) بهدف رصد التلوث في الغذاء بمتبقيات المبيدات للحفاظ على صحة المصريين وسمعة الصادرات الزراعية المصرية وبناء قاعدة معلومات عن موقف متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في المنتجات الزراعية حتى يتسني اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل خفض مستوى التلوث في البيئة المصرية.