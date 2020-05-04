أخبار مصر | "المصيلحي" يوافق على منح بطاقات تموين للمحامين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "المصيلحي" يوافق على منح بطاقات تموين للمحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على منح بطاقة تموين لكل محام لا بطاقة له وغير مدون على حساب بطاقة أخرى.

ومن ناحيته قال رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان اليوم اليوم الاثنين: إن النقابة تتلقى طلبات استخراج بطاقات التموين مشفوعة بالبيانات الكاملة لاستخراج بطاقة تموين لكل منهم وفقا لهذه الضوابط من وزارة التموين.

وافقت وزارة الدفاع على إجراء التحاليل الطبية للمتقدمين للقيد في نقابة المحامين بمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم بخصم (25%)، من تكلفة التحاليل

وأكدت وزارة الدفاع في خطابها للنقيب العام المحامين أنها وافقت على ذلك عقب استقرار الأوضاع الطبية بالبلاد وانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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يأتي ذلك استجابة لطلب نقيب المحامين رجائي عطية بعد طلبه بتاريخ 942020 المتضمن طلب إجراء التحاليل الطبية للمتقدمين للقيد بالنقابة بمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم.

و كان قدم رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على إجمالي 537857 جنيها من أموال النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، قيد برقم 463200 أموال عامة عليا.

وأكد "عطية"، في بيان اليوم الاثنين، أنه قدم ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة.

وأوضح أن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4 أبريل الماضي.

