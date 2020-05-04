أخبار مصر | "الزراعة" توافق على قيام الحجر الزراعي باعتماد مشاركة المعمل المركزي للمبيدات

وافق سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على قيام الحجر الزراعي باعتماد مشاركة المعمل المركزي للمبيدات في تحليل الصادرات الزراعية.

جاء ذلك القرار، بعد الحصول على الاعتمادات الدولية، وتجهيز المعمل بأحدث الأجهزة والمعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية.

وأكد القصير ان دخول معمل المركزي للمبيدات منظومة فحص وتحليل الأغذية بجانب معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التصدير وتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية ويحافظ على صحة المصريين ويزيد الثقة في صادرات الزراعية، والتي يزداد الطلب عليها من كل دول العالم رغم أزمة فيروس كورونا مما يؤكد جودتها.

وأشار القيصر، الي أن الحجر الزراعي المصري يتابع المحاصيل الزراعية، وهي مازالت في الحقول ويقوم بإجراء التحاليل اللازمة لها خلال مراحل الزراعة المختلفة وقبل الحصاد لضمان جودتها وسلامتها.

ومن جانبه قال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات أنه تم تجهيز المعمل، لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى (ميكروبية، عضوية، عناصر ثقيلة)، ويهدف الي رصد التلوث في الغذاء بمتبقيات المبيدات للحفاظ على صحة المصريين وسمعة الصادرات الزراعية المصرية وبناء قاعدة معلومات عن موقف متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في المنتجات الزراعية، وفق اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل خفض مستوى التلوث في البيئة المصرية.

ولفت عبد السلام إلى أن الطاقة الاستيعابية للمعمل تستوعب تحليل 200 عينة يوميا، ونسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ألف عينة يوميا، بإضافة أجهزة جديدة سوف يتم تدبير تكلفتها من موارد المعمل.

وأوضح عبد السلام، أن المعمل المركزي للمبيدات حصل على الاعتماد الدولي اللازم لتقدير متبقيات المبيدات في 430 مبيد يتم تقديرها في نفس الوقت وجارى اعتماد طرق تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة في الأغذية ومتبقيات المبيدات في المنتجات من أصل حيواني والمياه كما أنه يتعاون مع جهاز سلامة الغذاء في تحليل الأغذية.

Advertisements

من ناحيته شدد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إنه تم اعتماد المعمل المركزي للمبيدات لتحليل عينات الصادرات الزراعية الخاصة بالحجر الزراعي، وذلك بعد أن تم التأكد من حصول المعمل على شهادات الاعتماد الدولية الكافية لضمان دقة النتائج.

وأضاف أحمد العطار، ان وجود أكثر من معمل لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية وسرعة الانتهاء من التحاليل بالإضافة إلى إمكانية التأكد من دقة النتائج.

وأستكمل العطار، أن وزير الزراعة أعطى توجيهات بإنشاء فروع لمعامل تحليل المبيدات في المحافظات من أجل التسهيل على المصدرين، حيث تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 2.5 مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

واردف العطار، أنه تم تصدير 550 ألف طن بطاطس بزيادة قدرها 20 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى أنه سوف يتم افتتاح موسم تصدير العنب خلال أيام.