أخبار مصر | "الدفاع" توافق على إجراء التحاليل الطبية للمحامين المتقدمين للقيد

وافقت وزارة الدفاع، على إجراء التحاليل الطبية للمتقدمين للقيد في نقابة المحامين، بمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية، وبنك الدم، بخصم (25%)، من تكلفة التحاليل

وأكدت وزارة الدفاع في خطابها للنقيب العام المحامين، أن ذلك يأتي عقب استقرار الأوضاع الطبية بالبلاد وانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استجابة لطلب نقيب المحامين رجائي عطية بعد طلبه بتاريخ 942020 المتضمن طلب إجراء التحاليل الطبية للمتقدمين للقيد بالنقابة بمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم.

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كان رجائي عطية نقيب المحامين، قدم بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على إجمالي 537857 جنيه من أموال النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، قيد برقم 463200 أموال عامة عليا.

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وأكد "عطية"، في بيان اليوم الاثنين، أنه قدم ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة.

وأوضح أن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4 أبريل الماضي.

وقام أشرف ذكي نقيب القاهرة الجديدة، بنشر فيديو مطول مدته تزيد عن ساعة ونصف كشف فيه عن فساد كبير بميزانيات النقابة الفرعية.

واستعرض عددا من الأزمات التي واجهته مع الأعضاء منذ توليه العمل واعتراضه على أسلوب العمل، وأن هناك مبالغ صرفت للأعضاء على أنها اعانات ولم تكن تذهب لمستحقيها، مشيرا إلى أنه هناك تأجير لبوفيهات استراحات المحامين يدخل جيوب أعضاء المجلس.

وكشف عن عدم صحة مبالغ التصديقات على العقود وأن هناك أكثر من 3 مليون موارد تصديق لم يعلن عنها من قبل حيث تبين أن صافي الايرادات تزيد على 105 مليون وليس 102 مليون جنية.