أخبار مصر | وزير النقل يتابع آخر المستجدات بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع آخر المستجدات بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع مُراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية River Information System بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، بالإضافة لمُتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، والرؤية المستقبلية له وكذلك الإطلاع على الجدول الزمني الخاص به.مع التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برئيس هيئة النقل النهري، اليوم الاثنين، في حضور رئيس شركة "ترانس اي تي"، وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).

وأكد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري، لدعم الإقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل.

وقال: إنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، الأمر الذي يُبرز معه أهمية تنفيذ مشروع RIS في نهر النيل. Advertisements وأوضح أن المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري، ويُساهم في أعمال تأمين ومُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.