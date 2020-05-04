أخبار مصر | الخروج من اليونسكو وتعديل القانون المحلي.. 8 حلول لعودة آثارنا المنهوبة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الخروج من اليونسكو وتعديل القانون المحلي.. 8 حلول لعودة آثارنا المنهوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نواصل عبر صفحات الخليج 365 الإلكترونية فتح ملف آثارنا المنهوبة في الخارج، وفي الجزء الثالث نعرض الدراسة الكاملة التي أعدها الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف لاستعادة آثارنا من الخارج والحفاظ على حقوق الملكية المصرية فيه.

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء: لدينا عدد من الحلول والخطوات التي من خلالها تستطيع مصر استعادة تلك الآثار.

تعديل قانون الآثار المحلى

وسرد ريحان في تصريحات إلى الخليج 365 الحلول القانونية لاستعادة الآثار المصرية بالخارج وأولها تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة، عدا الأملاك الخاصة والأوقاف، حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقًا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التي تقام بشأنها".

والتعديل المطلوب بدلًا من "وكان خروجها بطرق غير مشروعة " إلى "بصرف النظر عن طريقة خروجها" وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية.

تعديل المادة 39

كما طالب ريحان بتعديل المادة 39 من نفس القانون ونصها "للمجلس وحده أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه، وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقًا للمواصفات والشروط التي يحددها ويتضمنها الترخيص الصادر في هذا الشأن بمواصفات مخالفة للأثر الأصلي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير،ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات.

وفيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدامات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في مجال الاستغلال التجاري والإعلانات التي تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواءً كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافي أو ضوئي أو سينمائي أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة".

ويضع المجلس الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن وينطبق على صور الآثار والقطع الأثرية جميع حقوق الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية وحماية استغلالها المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.