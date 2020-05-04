أخبار مصر | حقيقة إضافة "كي جي ٣" لمرحلة رياض الأطفال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إضافة "كي جي ٣" لمرحلة رياض الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تم تداوله بشأن وجود سنة لدراسة جديدة تسمى "كي جي ٣"، مؤكدًا أن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن عام دراسي جديد لأي مرحلة تعليمية.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها كي جي ٣، وما نشر في بعض المواقع ما هو إلا خطأ في الصياغة".

وكانت قد انطلقت المرحلة الثانية من امتحانات الصف الأول الثانوي، وهي المرحلة من الساعة ١٢ حتى الثالثة عصرًا، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء (للشعبة العلمية) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية) يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.

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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأدى 585 ألفًا و900 طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.34%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/.