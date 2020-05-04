شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط: عودة 4 أطباء بعد قضائهم 14 يوم عمل في «عزل أبوتيج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن عودة فريق طبى جديد من أبناء الجامعة المشاركين في العمل بمستشفى العزل بأبوتيج، بعد انتهاء فترة عملهم والتي امتدت لنحو 14 يوما، مشيراً إلى عودة أعضاء الفريق الطبي جميعهم سالمين وذلك بعد إجراء كل التحليلات والمسوحات التي أثبتت جميعها خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «الجمال» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن ذلك يعد الفريق الثالث من أبناء الجامعة المشاركين في علاج أهلنا وذوينا المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل خارج أسوار الجامعة، حيث سبقها ما وجهته جامعة أسيوط من فريق طبي يضم 6 أطباء للمشاركة في العمل بمستشفى العزل باسنا، وأخر من 14 طبيبًا لمستشفى العزل بأبوتيج، إلى جانب الخدمة الجاري تقديمها بمستشفى الراجحى الجامعي والتي تعمل كمستشفى عزل تخصص لأي حالات إصابة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الفريق الطبي العائد من مستشفى العزل بأبوتيج من المقرر أن يستأنف عمله على النحو المعتاد بعد أسبوعين من عودتهم وذلك طبقاً للإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الفريق الطبي شمل أطباء من أقسام الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والعناية المركزة والتخدير.