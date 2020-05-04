شكرا لقرائتكم خبر عن 348 إصابة بكورونا و 7 حالات وفاة اليوم.. مساعد وزير الصحة يكشف الحصيلة للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، وصل اليوم وحتى هذه اللحظة إلى 348 مصابا.

وأضاف «السبكي»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 6813، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 436، بينما وصلت حالات الشفاء والتعافي إلى 1632، وعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية 2139.

و طالب «السبكى»، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي، في هذه المرحلة الحرجة، وتابع: «لابد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، لوقف والحد من الزيادة اليومية في أعداد المصابين

لافتا إلى أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلي نسب الشفاء في العالم، وهو أمر يضاف لمكتسبات الدولة المصرية.