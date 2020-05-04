شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع صرف معاشات مايو داخل المنافذ التأمينية ومكاتب البريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، المرحلة الأولى لصرف معاشات مايو 2020 لمن تقل معاشاتهم عن 1000 جنيه خلال يومي الأحد والإثنين 3 و4 مايو من مكاتب البريد والمنافذ التأمينية، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالي «الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل خلال أيام الأحد والإثنين الموافق (3-4) من شهر مايو، وأكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه سيصرفون أيام الثلاثاء والأربعاء الموافق (5-6)، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها سيصرفون يومي الخميس والسبت (7- 9) مايو، كذا فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يصرفون بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو».

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين عليها، مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.