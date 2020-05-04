شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الإثنين، الوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي والاستثماري بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.
وقال «الجزار» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10075 وحدة إسكان اجتماعي ببورسعيد، وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة أخرى بمناطق مختلفة بالمحافظة، كما أنه جارٍ تنفيذ 3504 وحدات «146 عمارة» بالإسكان الاستثماري بمدينة بور فؤاد.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات الاسكان المختلفة بالمحافظة، وتسليمها لمستحقيها، وكذا الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية في كل مواقع العمل، لحماية العاملين من الاصابة بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان ومرافقوه، وأثناء دخولهم لموقع تنفيذ الوحدات السكنية، مروا من خلال بوابات التعقيم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بالمشروعات المختلفة.
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