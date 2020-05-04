شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلافات المصاهرة.. 8 أشخاص يخطفون ويعذبون شاب بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث كوم أمبو بأسوان، الاثنين، من القبض على 8 أشخاص أقدموا على خطف شاب وتعذيبه، بسبب خلافات المصاهرة.

كان العميد محمود مرعي، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، قد تلقى بلاغًا من «محمود، س» مقيم البيارة يفيد بتعرض شقيقه «أحمد» للخطف من قبل مجهولين بمنطقة الألبان.

على الفور أمر اللواء وائل نصار، مدير البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة الرائد كريم، والنقبين نادر منصور، ومحمود رمضان، معاونا المباحث، وتبين من التحريات أن 8 أشخاص قاموا بخطفه بمنطقة الألبان واقتياده بالإجبار داخل توك توك وتعذيبه وتصويره بسبب وجود خلافات المصاهرة بين المجني عليه وأحد المعتدين عليه.

تم القبض على المتهمين ووجه لهم تهمة الخطف والضرب وجاري العرض على النيابة.