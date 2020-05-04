شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتابع موقف توريد القمح.. و«مصيلحي»: 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور على مصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرًا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن، موضحًا أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزي الذي وافق على استثناء الشركات العاملة في مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم أيضًا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم، كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين في لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميًا بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين في هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.