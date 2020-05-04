شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا فرنسا وألمانيا بالقاهرة: تجربة مصر في مواجهة كورونا مصدر إلهام للعديد من الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر سيريل چان نونو، السفير الألماني بالقاهرة، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر، الاثنين، بيانًا مشتركًا، بشأن مواجهة مصر ودول العالم فيروس كورونا المستجد، مشيرين فيه إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء انتشار الفيروس وحماية أرواح المصريين في الوقت نفسه الذي تتعامل فيه مع قضايا الاستقرار الاقتصادي.

وقالا خلال البيان المشترك، إن الإحساس بالمسؤولية الذي أظهره الشعب المصري في اتباع القواعد الاجتماعية الجديدة لحماية أنفسهم والآخرين، وهو أمر غاية في الأهمية، كان لافتًا للنظر وجديرًا باحترامنا.

وأضافا أنه الآن تنظر العديد من دول المنطقة إلى النموذج المصري لمكافحة الوباء باعتباره مصدر إلهام لأعمالها واستراتيجياتها والتوقعات من وراء ذلك عالية جدا.

وتابع البيان: «وللتغلب على هذه المصاعب وهزيمة الفيروس، تقف فرنسا وألمانيا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جنبًا إلى جنب مع مصر. فمن خلال تعاوننا الثنائي التقليدي، نقوم بدعم النمو الاقتصادي والمستدام لمصر وشعبها من خلال أنشطة ترتبط بتنمية القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف ومجالات المياه، والطاقة، والتعليم، والتنمية الحضرية والرقمنة. بالإضافة لذلك، نعمل معا، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على إجراءات الدعم الفوري، خاصة في قطاع الصحة، لتزويد مصر بكل المساعدة اللازمة التي طلبتها من أصدقائها. ونحن ملتزمون تماما، أيضًا كأعضاء مؤسسين ونشطين في صندوق النقد الدولي، بدعم تصميم الحكومة المصرية على تعزيز فوائد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأربع الماضية».

وأكد السفيران أن العالم يواجه تحديًا غير مسبوق يدفع قادة الدول وكافة المواطنين حول العالم إلى تغيير عاداتهم والتصرف بصورة جماعية والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية والتفكير خارج الصندوق، فبعد أن ضرب فيروس كورونا المستجد مدينة «ووهان» الصينية بنهاية 2019 انتشر من هناك لكل دول العالم تقريبًا، وبقاراته أجمع. والآن صار جائحة عالمية لم يسبق لها مثيل.

وأشارا إلى أن هذه الجائحة العالمية تؤثر تأثيرًا شديدًا على اقتصاداتنا مما يؤدي إلى تدمير كاسح للوظائف وتضغط وبشدة على أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لدينا.

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وتابعا: «ونظرًا لموقعهما في قلب القارة الأوروبية، تلقت كل من فرنسا وألمانيا ضربة قوية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). بطبيعة الحال، تمثلت الاستجابة الأولى لكلا بلدينا في اتخاذ تدابير وطنية للحد من عدد الإصابات والتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. معًا وبالتعاون مع شركائنا الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، قمنا أيضًا باتخاذ إجراءات تضامنية ملموسة على مختلف مستويات هذه الأزمة ومنذ بدايتها. فألمانيا، على سبيل المثال، لم تتردد في باستقبال مرضى العناية المركزة من فرنسا وإيطاليا وهولندا في المستشفيات الألمانية لتلقي العلاج الطبي. وعلى الرغم من أن فرنسا كانت تشهد تسارعًا في تفشي الوباء على أرضها، أرسلت الملايين من وسائل الحماية من الفيروس إلى دول أوروبية أخرى، قد نظمنا أيضًا رحلات طيران أوروبية مشتركة لضمان عودة المواطنين الأوروبيين العالقين في أرجاء المعمورة إلى بلادهم. علاوة على ذلك، فنحن نقوم بحشد قدراتنا البحثية الأوروبية لإنتاج لقاح قادر على تحصين المواطنين ضد الفيروس».