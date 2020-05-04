شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى يضبط طن ونصف لحوم فاسدة بأسواق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء وحرصًا على صحة المواطن، شنت مديرية الطب البيطري حملة أسفرت عن ضبط طن ونصف من الدهون الحيوانية، وضبط مائة وثمانين كليو جرام من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات .

وفى سياق آخر تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم عددًا من الحملات التي شنتها بعض أحياء العاصمة والتي تستهدف إزالة مخالفات البناء واسترداد أراضي الدولة إعلاء لكلمة القانون وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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ونفذ حي حدائق إزالة بالعقار 4 شارع روفائيل سليمان من شارع ترعة حمزة، ونفذ حي الساحل إزالة أعمال بناء مخالفة حوائط وأسقف بالدور الرابع والخامس والسادس بالعقار 122 شارع داير الناحية، كما نفذ حي دار السلام قرار إزالة العقار رقم 16 شارع السلام أرض البصري والعقار مكون من خمسة عشر دور فوق الأرضي، ونفذ حي حلوان إزالة لبناء مخالف بدون ترخيص بشارع عزبة الوالدة العمومي بجوار مسجد بلال بن رباح.

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.