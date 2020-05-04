شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدب مع سيدنا رسول الله".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، صدور أحدث مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهى كتاب بعنوان الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية للفكر الدينى المستنير) الكتاب الثالث عشر " الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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وأوضحت الوزارة أن الكتاب يبين أن حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأنه شرط من شروط صحة الإيمان، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين".

كما يبين أن الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقتضى عدم ذكر اسمه (صلى الله عليه وسلم) مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره (صلى الله عليه وسلم) أو عند سماع اسمه (عليه الصلاة والسلام) أو كتابة اسمه المبارك (صلى الله عليه وسلم)، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.

ويبرز الكتاب فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، فهى سبيل رحمة الله (عز وجل) وعميم فضله، وبها ترفع الدرجات، وتكفر الذنوب والسيئات، وتُنال الشفاعة، وتُكفى الهموم، وتطمئن القلوب.