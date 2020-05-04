شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنفى شائعة فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة القوى العاملة نفيها على ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى على خلاف الحقيقة، من أن هناك مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه ليس هناك أى مبادرات لهذه الفئة من العمالة من خلال وزارة القوى العاملة ، وأن الروابط التى تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وتؤكد وزارة القوى العاملة أنه ليس هناك أى أرقام للاستعلام عن استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات.

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وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن صرف المرحلة الأولى من منحة الـ 500 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، أعقبها استكمال لمرحلة الصرف اعتبارا من يوم الأحد 26 إبريل وتستمر حتى 10 مايو الجاري في فروع البنك الزراعي المصرى، أما فى فروع البريد فيتوقف الصرف خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو على أن يستأنف مرة أخرى من 11 إلى 14 من الشهر ذاته، منوها إلى أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وطمأنت وزارة القوى العاملة المستحقين بأن صرف المنحة لهم سيكون خلال الأيام الأربع المذكورة، قبل البدء فى صرف الدفعة الثانية التي من المقرر أن تبدأ من 11 إلي 18 مايو الجارى وفقا لقرار اللجنة الوزارية التى تضم فى عضويتها وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتموين والتجارة الداخلية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية.

وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددة على أن أى بيان رسمى يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وفى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.