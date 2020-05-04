شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل 9 تعديات على ممتلكاتها بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قطاع الرى حملة إزالة مكبرة لإزالة 9 حالات تعدٍ على منافع الرى عبارة عن مبانٍ وأسوار بناحية بنى سلامة وفى وجود مجلس مدينة منشأه القناطر.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على استمرار جهود أجهزة الوزارة بإزالة التعديات القائمة ومنع أى تعديات فى مهدها، واتخاذ كل الإجراءات التى تضمن حماية أملاك الدولة من التعدى.

وأكدت الوزارة مضيها قدما في تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

جدير بالذكر أن وزارة الرى تدرس خطة طموحة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجارى المائى والحفاظ على المياه المستخدمة فى الرى كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لرى الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافة إلى عدالة التوزيع فى وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكل المنتفعين.

