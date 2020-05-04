شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لضمان خفض استهلاك الثلاجة للكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لخفض استهلاك الثلاجة، و ذلك فى إطار الحملة التى اطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح و استغل فلوسك صح" و التي تستهدف التوعية بالاستخدام الامثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

ونصح الجهاز بضرورة شراء االثلاجة لأكثر كفاءة و الاقل استهلاك للكهرباء ، و التأكد باستمرار من غلق باب الثلاجة بإحكام وتنظيف المكثف والموتور مرتين فى العام على الأقل يجعلها تستهلاك كهرباء أقل وتوفير الأموال فى جهات أخرى، بدلا من إهدارها فى الاستخدام الخاطئ للطاقة.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أطلق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح و استغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال ، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس وأبريل.

و حدد الجهاز شروط المسابقة:

1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.

2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .

3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

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5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

- جوائز المسابقة

(لمبات ليد .......و مفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

- سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.

- طريقة التسجيل في المسابقة:

ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك اوعلى العنوان الالكتروني التالي: [email protected]