شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفض سوق مزغونة بالبدرشين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت أجهزة محافظة الجيزة السوق الأسبوعى "سوق الاتنين" بقرية مزغونة بمدينة البدرشين، كما رفعت أجهزة المدينة المخلفات بمزغونه وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وفى سياق أخر أجرى المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد بمحافظة الجيزة يرافقه رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، جوله تفقديه بمنشأة القناطر حيث تفقد مكتب بريد الجلاتمة لمتابعة صرف المعاشات واتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التكدس امام مكاتب البريد .

وبدء حى العمرانية أعمال التجهيز لرصف شارع جمال الدين الافغاني المتفرع من شارع خاتم المرسلين وذلك تمهيدا لرصف الشارع بالكامل، تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية .

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وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.