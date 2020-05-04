شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. 5 حاجات لازم تعملها في رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ على الله الجمال، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، الحلقة الحادية عشر من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، وتحدث فيه عن كيفية استغلال شهر رمضان المبارك بالطاعات والإكثار منها، مثل صلة الرحم وقراءة القرآن والذكر.

وقال الجمال :"أولا لكى نستغل شهر رمضان المبارك لابد أن نعلم فضل هذا الشهر الكريم، ففضل هذا الشهر أنه قد ورد فيه إن الله اصطفى من الشهور رمضان وقال في حقه :" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ"، ثانيا أن نلتفت إلى ما ورد عن هذا الشهر في قول ربنا :" أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ"، هذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى إلى سرعة الانتباه إلى هذا الشهر المبارك وأن أيامه معدودة ما هي إلا لحظات وساعات وينتهى شهر رمضان المبارك.

وتابع الجمال:"نستغل هذا الشهر بالدعاء وقت الصيام فدعاء الصائم مستجاب عند الإفطار وفى الثلث الأخير من الليل، وفى العشر الأواخر من رمضان، ويجب أن نسغل شهر رمضان بالتدريب على الصبر والإرادة والعزيمة والقوة ، ولذلك قد ورد عن جابر بن عبد الله أنه قال :"إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ودع عنك أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك".

واستطرد الجمال:"نستغل هذا الشهر المبارك بصلة الأرحام وقراءة القرآن، فالإمام الشافعى كان يختم القرآن في رمضان كل يوم مرتين، والإمام مالك كان إذا أقبل شهر رمضان ترك الحديث وترك دروس العلم وأقبل على قراءة القرآن ثم قال هذا شهر القرآن هذا شهر القرآن"، مضيفا:"وفي زمان كورونا وليس هناك صلاة في المساجد، إذا نلتزم بقول الله تعالى :" وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً"، وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم :"لا تجلعوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة"، والجلوس في البيت يحتاج إلى التغافل والترفع عن صغائر الأمور لأنك بجلوسك في البيت تظهر السلبيات من الزوج والزوجة فالأمر يحتاج إلى حكمة وتريث وسياسة الاحتواء والتغافل "

Advertisements

واختتم الشيخ على الله الجمال:"قال الشيخ الحسن البصرى: "إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذى يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وبعد هذا رمضان يحتاج إلى تهيئة روحية ونفسية ومعنوية وأن تدرك العقبات والمعوقات والآقات التي تعوقك عن استغلال شهر رمضان".