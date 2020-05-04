شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. " أنا مش ضعيف " أغنية للجالية المصرية باستراليا لمواجهة الإرهاب الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتجت الجالية المصرية في استراليا أغنية تحمل عنوان " أنا مش ضعيف" لمواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف مصر والدول العربية على حد سواء.

وتتحدث الأغنية عن الإرهاب من منظور مختلف وهو منظور الشهيد القوي الذي لا يهاب قاتلُه وتصف كيف يتم تغييب هؤلاء للقتل والدمار تحت شعارات كثيره، وهى من كلمات الشاعر : ممدوح تاوضروس و الحان وغناء : ابرام مجدي و توزيع موسيقي للمبدع: بيتر فرح وسولو تشيلوا الاستاذ : مدحت بولس و هندسه صوتيه المهندس : بيشوي مجدي و فيديو وإخراج : م. جورج مجدي

ومن جانبه قال الفنان ابرام مجدي إن أهميه مشاركه الشباب في اعمال فنيه وطنية تزيد من وعي المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص.

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وأكد في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" على علي الدور الفعال للفن في معالجة كثير من القضايا من هذا النوع وخصوصا في المرحلة الحرجة التي تعبر بيها البلاد وضرورة تماسك كل القوي الوطنية للتصدي لأي افكار غريبة عن مجتمعنا.