شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط للرياح يثير الرمال والأتربة غدا والبلاد تتأثر بمرتفع جوى بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحرى .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط .

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض ملحوظ درجات الحرارة ، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.

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كما يتوقع الخبراء أن يشهد غدا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى، كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وكشف الخبراء، عن حالة الطقس ليلا ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى ، ويسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد .