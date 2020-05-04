شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يعلن موافقة وزير التموين على منح بطاقة تموين لكل محام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رجائى عطية نقيب المحامين عن موافقة وزير التموين على منح بطاقة تموين لكل محام لا بطاقة له وغير مدون على حساب بطاقة أخرى، مضيفا أن النقابة تتلقى طلبات استخراج بطاقات التموين مشفوعة بالبيانات الكاملة لاستخراج بطاقة تموين لكل منهم وفقا لهذه الضوابط من وزارة التموين.

رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه من قبل رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

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وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أكد من قبل أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وتابع رجائى عطية :" أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".