شكرا لقرائتكم خبر عن مع المالكى..الصدقة في رمضان بها خير كثير فما نقصت صدقة من مال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار شهر رمضان المبارك تلتقون والداعية الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بالأزهر الشريف،وحلقات يومية تدور حول فضل رمضان وأهمية الدعاء وآدابه ، وفضل الذكر ، وهل الذكر منحصر في التسبيح والتحميد فقط ؟، وكيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلاوة العبادة ، وماذا يفعل من غلبته الهموم؟، هذا بجانب الرد على عدد من الأسئلة المتعلقة برمضان والصيام والوباء المنتشر الآن(فيروس كورونا). Advertisements قال الشيخ أحمد المالكى، كان سيدنا النبى عليه الصلاة والسلام أجود الناس فكان الامام المهلب يقول كان النبى يكثر الخير في رمضان لأن رمضان بطبيعته البركة ونحن نحتاج التصدق كثيرا جدا على الفقراء والمساكين فما نقصت صدقة من مال

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