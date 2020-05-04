شكرا لقرائتكم خبر عن غلق " أنابيب النابالم" أول مفاتيح نصر أكتوبر.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، أسباب عدم إستخدام إسرائيل لأنابيب " النابالم" في يوم 6 أكتوبر عام 1973.

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يقول شريف عارف إن هذا الموقف على وجه التحديد يمثل دليلاً على عظمة الخالق ومساندته للحق، فقد تم تكليف مجموعة من القوات الخاصة التابعة لسلاح المهندسين في صباح 6 أكتوبر – كما يؤكد اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية الأسبق- بالغطس في مياه القناة لإغلاق أنابيب «النابالم» وكانت خطورة العملية في أن إسرائيل كانت تقوم بعمليات تفتيش على هذه الأنابيب في صباح كل يوم.



وفى هذا اليوم تأخرت المجموعة المكلفة بالتفتيش حتى العاشرة صباحًا وقامت بالتفتيش ووجدت الأنابيب مغلقة فأدركت أن هناك من قام بذلك وأخطرت على الفور قيادتها التي قامت باستدعاء المهندس المتخصص بهذه الأنابيب.. ولكن إرادة الله كانت في أن المهندس كان قد سافر إلى تل أبيب للاحتفال بعيد «الكيبور» وعندما طلبوا حضوره إلى الجبهة.. كانت الحرب قد انطلقت شرارتها بالفعل. ( المصدر: حوارات صحفية مع اللواء فؤاد نصار ).



يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .