شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنهى نزاعها مع جمعية "صقر قريش" وتسترد 38 ألف متر بديلا للمديونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استردت محافظة القاهرة مساحة 38 ألف متر مربع بحى البساتين، كجزء من تسوية المديونية الخاصة بجمعية صقر قريش، لدى محافظة القاهرة، لإتمام إنهاء إجراءات حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش بشأن مساحة الأرض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية فى إطار استكمال المشروع المتوقف منذ سنوات.

وترأست المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يرافقها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، وقوة من الشرطة، حملة مكبرة لاسترداد الأرض تفعيلأ للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية القضايا الخلفية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية بسرعة استرداد أملاك الدولة وتسوية أى قضايا عالقة مع الشركات أو الجمعيات العقارية.

كانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد عقدت اجتماعا وممثلى جمعية صقر قريش اجتماعا بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، لحل النزاع القائم بين المحافظة والجمعية، والوصول لحى يرضى جميع الأطراف.

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وأكدت عبد المنعم أن الاجتماع أسفر عن عدم الإخلال باستكمال المشروعات المتعثرة منذ عدة أعوام والتي نتج عنها بعض الإضرار للمنتفعين بالوحدات المتعثرة فضلا عن تحصيل جميع مستحقات الدولة لدى الجمعية.

وأضافت أنه تم ي توقيع عقد اتفاق رضائي بين الطرفين لحل هذا النزاع والسير في إجراءات استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق "مياه – كهرباء – تليفونات – غاز - صرف صحى" فور استيفاء كافة الموافقات والإجراءات والضوابط والاشتراطات المعمول بها فى هذا الشأن.