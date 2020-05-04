شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكك الحديدية مواصلتها اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، حيث استمرت الهيئة فى عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات و التطهير المستمر للمحطات واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

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