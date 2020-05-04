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الصحة النفسية تكشف الأمراض النفسية للمصابين بكورونا فى العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن سلامة أطبائها هى أولوية لا تراجع عنها ولهم الحق فى الإعتراض حال وجود تقصير في اجراءات مكافحة العدوي مشيرة إلى تقديمها خدمات الدعم النفسى بمستشفيات العزل عن طريق التواصل المباشرمع المديرين والأطباء مضيفة أنه يتم استشارة الخبراء وتقييم الوضع الطبي داخل مستشفيات العزل مع إجراء الزيارات الإستطلاعية من متخصصين ذوي خبرة في الدعم النفسي من الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

 

وقالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن خدمة الخط الساخن للدعم النفسى تلقت خلال شهر ابريل الماضي ١٠٤٧ مكالمة هاتفية كما تم تقديم خدمات الدعم النفسي بــ ١٢مستشفى عزل بالجمهورية لـ ١٤٩مريض مصاب بمستشفيات العزل وكانت الأعراض التي ظهرت على المصابين داخل مستشفيات العزل ما بين قلق، خوف ، صعوبة فى النوم ، أعراض ذهانية ، فقدان شهية ، أعراض هوس ، أعراض اكتئاب، أفكار ومحاولات انتحار.

 

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وأضافت أمانة الصحة النفسية أنه تم وصف الدواء لـ 68 حالة استدعت التدخل الدوائى  كما تم تقديم الجلسات العلاجية حسب كل حالة على حدة  وتبين من ذلك أن الحالات تتراوح ما بين بسيطة الحدة إلى  شديدة الحدة ومن بينها حالات الهلع والذهان ولانتحار التى تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري 

 

تقدمت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالشكر والتقدير للأطباء أعضاء الأمانة ومستشفياتها على الجهود المبذولة أثناء تواجدهم بمستشفيات الحجر الصحى وما يقدمونه من دعم نفسى للفرق الطبية وغيرها من مهام الطب النفسي المكلفين بها تجاه المرضى وتشيد بدورهم الهام والبارز.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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