الصحة النفسية تكشف الأمراض النفسية للمصابين بكورونا فى العزل

وقالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن خدمة الخط الساخن للدعم النفسى تلقت خلال شهر ابريل الماضي ١٠٤٧ مكالمة هاتفية كما تم تقديم خدمات الدعم النفسي بــ ١٢مستشفى عزل بالجمهورية لـ ١٤٩مريض مصاب بمستشفيات العزل وكانت الأعراض التي ظهرت على المصابين داخل مستشفيات العزل ما بين قلق، خوف ، صعوبة فى النوم ، أعراض ذهانية ، فقدان شهية ، أعراض هوس ، أعراض اكتئاب، أفكار ومحاولات انتحار.

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وأضافت أمانة الصحة النفسية أنه تم وصف الدواء لـ 68 حالة استدعت التدخل الدوائى كما تم تقديم الجلسات العلاجية حسب كل حالة على حدة وتبين من ذلك أن الحالات تتراوح ما بين بسيطة الحدة إلى شديدة الحدة ومن بينها حالات الهلع والذهان ولانتحار التى تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري