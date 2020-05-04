شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة آخر 24 ساعة مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 1 سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7460 طن يوريا و13000 طن فوسفات و4150 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19581 طن حديد و6500 طن خردة و21650 طن قمح و8505 طن أبلاكاش و5000 طن ذرة.

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وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1006 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وليمون ) وخضروات ( خضار مجمد ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و فول سودانى ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و بريطانيا و سلوفينيا وإطاليا و المانيا و مالطا.

كما وصل عدد الحاويات الوارد إلى 1218 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2598 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107881 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2755 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين غادر عدد 1872 شاحنة منها 468 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58323 من البضائع العامة.