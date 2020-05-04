شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: قطاع الإنشاءات بالأردن يفتح الباب أمام المصريين من عمال اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد بعمان ، إلي أن الأردن وافقت على فتح العمل في قطاع الإنشاءات والعمل الاستشاري والمشاريع الإسكانية لأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقابة المقاولين الأردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لإجازة المشروع باستئناف العمل.

وأكد المستشار العمالي أن هذا التوافق سيفتح الباب أمام شريحة كبيرة من عمال الإنشاءات وعمال اليومية المصريين للعودة إلى عملهم بعد فترة توقف قاربت على الخمسون يوما .

ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين ، عن عودة ٤.٤ مليون عامل من مختلف الجنسيات منها المصرية بإيطاليا اليوم الأثنين لأعمالهم بعد توقف منذ يوم ١١مارس الماضي وذلك في إطار مرحلة الرفع التدريجي للإغلاق.

Advertisements

وفي نفس السياق التقي الملحق العمالي في إطار متابعته لأحول العمال في ميلانو بسيدة مصرية تدعي "هـ.م.ح" اشتكت من قيام صاحب محل الفاكهة والخضروات الذي كانت تعمل به بغلقة ، لقلة العائد منه وأصبحت بدون علي ، وقام الملحق العمالي بالاتفاق مع مواطن مصري يدعي "ج.م.أ" من بنها بتأجير المحل الأصلي الذي تم أغلاقه ، وتم تسليم المواطنة المحل لتمارس عملها فيه ، موجهة الشكر لمكتب التمثيل العمالي بميلانو علي هذا الجهد الذي أصبحت من خلاله تمارس عملها .

في حين قام شاب مصري يدعي سامح عياد صاحب محل خضروات فاكهة بإخراج كمية كبيرة من الفاكهة والخضراوات أمام محله، ليأخذه أى من المارة غير القادرين على الشراء مجانًا في ظل تفشي فيروس كورونا، وكتب علي لافتة دون عليها بعض الكلمات "قبل 10 أعوام رحبتم بي، والآن أريد أن أقول شكرًا لكم فى هذه اللحظات الصعبة، كل شيء سيكون على ما يرام، إذا احتجتوا شيئًا خذوه مجانًا، من الخضار والفاكهة التى تجدونها فوق هذه المنضدة.

وكان قد سبق هاذ العطاء من قبل قام المواطن أشرف فوزى من محافظة كفر الشيخ، صاحب محل مخبوزات وفطائر بتوزيعها يوما في مجانا لأى مواطن موجود بإيطاليا من جميع الجنسيات، وعلى الأخص الأكثر احتياجًا ولا يستطيع الشراء وذلك كمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.