شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح حقيقة إضافة kg 3 لمرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، أنه لا يوجد kg3، فى خطة تطوير التعليم قبل الجامعى، موضحا أن مرحلة رياض الأطفال هى kg1 و kg2 فقط.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت عام 2018، نظام التعليم الجديد، الذى يتسهدف طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بمناهج جديدة، حيث يركز النظام الجديد للتعليم يركز على المتعلم والطالب يشارك فى الأنشطة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ترغب فى أن يعيش الطالب حياة جيدة وليس امتحانات قائلا: "مفيش امتحانات فى أول 4 سنوات والطالب يعتمد على أساليب تقويم مختلفة"، موضحًا أن التعليم سيكون عبارة عن محتوى متشابك مثل باقى الدول".

كانت أحد المواقع الإلكترونية قد ذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد طرحت فى رؤية مصر 2030 على مجلس النواب، تفيد باستحداث سنة إضافية كى جى 3 .