شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة الصحة: 350 جنيه مكافأة الطبيب نظير يوم عمل بمستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، إن حجم المكافأة التى يحصل عليها الأطباء فى مستشفيات العزل تبلغ 350 جنيه عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى، إلا أن المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لفت إلى أنه قد أُشيع أن الطبيب الذى يعمل فى مستشفيات العزل يتقاضى 1500 جنيه فى اليوم الواحد، وهو ما نفاه تماما مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.

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وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل عضو من أعضاء النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى كورونا وصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عضو يصاب بالكورونا، من أعضاء النقابات الأربعة، شريطة أن يكون العضو ممارسا للمهنة داخل مصر، وتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وحدد الاتحاد عدة إجراءات لتمويل هذا القرار.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى هو البطل الحقيقى فى تلك المعركة، موضحا أن عدد حالات الوفاة بين الأطباء هو 5 أطباء، وإصابة 91 طبيب حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة نظراً للجائحة التى تمر بها البلاد، و لما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا، قررت دعم أسر حالات الوفاة بـ50 ألف جنيه لأعضائها من الأطباء البشريين.