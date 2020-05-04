شكرا لقرائتكم خبر عن أمثال شعبية للكفار فقط.. سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يردد الشعب المصرى العديد من الأمثال الشعبية التى يتم تداولها دون التفكير فى معناها الحقيقى، على الرغم من أن الغالبية العظمى من تلك الأمثال لا تمثلنا بل تدمر المجتمع وتجعل روح الكراهية والتنافر هى السائدة.





ويطرح الزميل أسامة طلعت حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب يتناول خلالها أمثالنا الشعبية التى تتعارض مع قيمنا ورما مع ديننا أيضاَ وأن تلك الأمثال يجب التفكير بها قبل التحدث بها فربما بعضها يؤدى لانهيار علاقات بين الأشخاص أو تسبب عداوات فيما بينهم.

سيلفى تيوب برنامج ساخر يناقش قضايا المجتمع بأبسط الطرق وينشر خلال رمضان يوم الإثنين فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.