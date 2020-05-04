شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تسليم البحث المدرسي إلكترونيا وورقيا لطلاب الإبتدائي والإعدادي .."فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الزميل حسن مجدي، شرحا كاملا لطريقة تديم البحث المدرسي إلكترونيا وورقيا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، وفقا للخطوات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الأيام الماضية. وسيتمكن الطلاب من تقديم البحث سواء الكترونيا أو ورقيا بشرط اتباع الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم. Advertisements

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