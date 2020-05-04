شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة كى جى 3 فى خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت وزارة التخطيط بخطة عام (20/2021) للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب، حيث تضمنت إضافة صف دراسى جديد وهو كى جى 3 في إطار برنامج تطوير التعليم ما قبل الجامعى ،حيث من المقرر مناقشة الخطة في مجلس النواب خلال الأيام القادمة .

ووفقا للخطة فان مبادرات تطوير التعليم وتشجيع روح الابتكار تتضمن نظام تعليمى جديد تم استحداثه ليتوافق مع المعايير التعليمية الدولية ويتضمن 4 مكونات أساسية وهى:

1-البداية الجيدة لكل طفل (كى جى 1 –كى جى 2-كى جى3)

2-التعليم الابتدائى والاعدادى

3-اصلاح الثانوية العامة والتعليم الثانوى

4-التعليم الفني

وبحسب خطة تنمية التعليم ما قبل الجامعى فانها تستند الى 3 محاور أساسية يدور أولها حول إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع بدون تمييز من خلال الاستيعاب الكامل الكامل لكافة التلاميذ والاهتمام برياض الأطفال وبتعليم الفتيات وذوى القدرات الخاصة والتركيز على محو الامية وتعليم الكبار.

ويتعلق المحور الثانى بتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوى وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم ،وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية بالإضافة الى تطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والمتفوقين .

ويختص المحور الثالث برفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية ،بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني.

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تطوير التعليم