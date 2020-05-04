شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار أيضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه

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وأكد اللجنة العامة فى تقريرها موافقتها على اعلان حالة الطوارى حتى تتمكن قوات الامن والجيش بالعمل من الكفاءة فى تجفيف منابع الارهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين اجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا