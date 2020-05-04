شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سباق 15 دولة أوروبية للتخفيف من إجراءات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أوروبا اليوم فى التسارع لتخفيف إجراءات العزل التى فرضت على سكانها للحدّ من انتشار وباء كوفيد-19 بقرارات جديدة يُفترض أن تطبّق اعتبارا من اليوم في نحو 15 بلدا، بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين، وتنتظر بتوتّر نتيجة الرفع الجزئي للقيود الذى بدأ اليوم.

وأحصت إيطاليا أمس الأحد 174 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة منذ بدء الإغلاق، ما شجع السلطات على إطلاق تخفيف للقيود ينتظره السكان بفارغ الصبر ومن شأنه دعم اقتصاد أثقله الوباء.

وفي إسبانيا تتواصل عملية رفع العزل في هذا البلد على مراحل حتى يونيو، واستمتع سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة وكانوا يخضعون لعزل صارم منذ منتصف مارس، من جديد السبت الماضي بممارسة الرياضة والتنزه في الهواء الطلق.

وفي فرنسا، حيث توفي 24 ألفاً و895 شخصاً بسبب الوباء، قررت الحكومة تمديد حال الطوارئ الصحية السارية منذ 24 مارس ، حتى 24 يوليو، معتبرة ان رفعها سيكون "سابقا لآوانه". لكنّ إجراءات تخفيف العزل ستبدأ في 11 مايو بحذر كبير وبوتيرة متفاوتة حسب المناطق.

وفي النمسا، عادت الحياة للشوارع التجارية في فيينا مع فتح بعض المتاجر، بينما يتواصل تخفيف العزل في الدول الاسكندنافية التي لا تزال تفرض قيوداً وتباعداً اجتماعياً.

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في بريطانيا، وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بكشف خطة رفع العزل هذا الأسبوع. وسُجّل تراجع في عدد الوفيات (315 في 24 ساعة).

في أوروبا الشرقية، تفتح المقاهي والمطاعم أبوابها الاثنين في سلوفينيا والمجر، باستثناء العاصمة بودابست. وفي بولندا، يستأنف العمل في الفنادق والمراكز التجارية والمكاتب وبعض المتاحف أيضاً.

وفي ألمانيا حيث بات رفع القيود في مرحلة متقدمة، تفتح المدارس بدءاً من اليوم في بعض المقاطعات ويعود مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم، بعدما اضطروا إلى الاعتماد على التعلم عن بعد على مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا. وتقتصر العودة في بعض الولايات على طلاب المراحل الذين لديهم اختبارات نهائية العام المقبل، بالإضافة إلى أعلى صفوف المرحلة الابتدائية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175. وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692 حالة وفاة.