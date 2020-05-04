شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة العالمية تكشف أكثر 10 محافظات إصابة بكورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تقرير منظمة الصحة العالمية حول أكثر 10 محافظات تتصدر إصابات الكورونا فى مصر.

الصحة العالمية تكشف أكثر 10 محافظات تتصدر إصابات الكورونا فى مصر

كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن ترتيب محافظات الجمهورية من حيث أعلى إصابات بفيروس كورونا وجاء ترتيب المحافظات الخمسة الأولى كالتالى القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية ثم القليوبية ثم المنوفية ثم دمياط .

الصحة: تراجع نسب الوفيات بكورونا لـ6.6%.. وشفاء 24% من المصابين

كشفت بيانات وزارة الصحة عن تراجع نسبة الوفيات بفيروس كورونا إلى 6.6 % مقارنتا بالأيام الماضية بعد تسجيل 429 حالة وفاة بالجمهورية بكوفيد 19 .

وزير الدفاع يتفقد اصطفاف لقوات الصاعقة ويستعرض معدات مجابهة فيروس كورونا

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم بحضورالفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

اتحاد الكرة: عودة الأندية للتدريبات الجماعية 27 مايو حال استئناف الدورى

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة يوم 27 مايو الجارى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعدًا لعودة أندية الدورى الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى العام التى يتم حاليًا تعليقها بسبب تفشى فيروس كورونا.

ثانى ولادة قيصرية بمستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات.. و"مكة" بحالة مستقرة

شهدت مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات، فى أول ساعات اليوم الاثنين، إنهاء ثانى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بنجاح كبير بأيادى أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى .

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى برقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية.

صلاح ومعلول وصبحى وبن شرقى وساسى يتنافسون على لقب "برنس" الكرة المصرية

تظل كرة القدم لعهود طويلة صانعة البهجة الوحيدة فى حياة المصريين، فهى البسمة المتبقية فى آخر نفق فى يوم أى شخص بعد أن تنتابه ضغوط الحياة اليومية.وفى الفترة الأخيرة رغم توقف النشاط الكروى خوفًا من وباء كورونا إلا أن الساحرة المستديرة ونجومها لا تغيب عن أذهان عشاقها، وبلغة المسلسل الرمضانى الشهير "البرنس" للفنان محمد رمضان أصبح هناك صراع مثير بين 5 نجوم فى الكرة المصرية على هذا اللقب .

المجموعة الثانية من طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الأحياء من المنزل

بدأت قبل قليل، المجموعة الثانية من طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الأحياء، من 12 ظهرا حتى 3 عصرا، بعد انتهاء المجموعة الأولى من الاختبار الذى انطلق فى التاسعة من صباح اليوم واستمر حتى 12 ظهرا.

جامعة الأزهر: مدير مستشفى الزهراء المتوفى بكورونا خالط مصابا بعيادته الخاصة

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له الدكتور محمود الهنداوى، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.

الصحة تدعو المواطنين لارتداء الكمامات بوسائل المواصلات والمطاعم والفنادق

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الماسكات فى أماكن المواصلات العامة والفنادق والمطاعم وغيرها مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد خاصة لكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة منعا لعدوى فيروس كورونا.

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الزراعة: أصناف القطن الموسم الجديد مبكرة النضج وتوفر مياه الرى بنسبة 20%

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصرى يحل جديدها محل قديمها ومتفوقًا عليه فى قدرته الانتاجية ومتميزًا عنه ومرغوبًا فى صفات الجودة، هذا وقد أنتج معهد بحوث القطن العديد من الاصناف، لزيادة المساحات المنزرعة والإنتاج الموسم الصيفى الجديد .

الرسوم الجديدة على أجهزة المحمول وأغذية القطط والكلاب.. بالأرقام

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة.

"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين صرف جميع معاشات شهر مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والذين يقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

وزيرة التعاون الدولى: التغلب على التحديات المتشابهة يتطلب حلولا دولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أنه لا توجد دولة مستثناة اليوم ولا يمكن لأى دولة التصرف بشكل أحادى، ولن يتم التغلب على التحديات المتشابهة دون وجود حلول دولية.

مستشفى إسنا للعزل الصحى تعلن خروج 17 متعافيا من كورونا

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصى واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، بأنه تم خروج صباح اليوم الاثنين 17 حالة تعافى بينهم رجل مسن تجاوز السبعون عاما، وذلك بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وتلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى والتى تحولت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف .

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحانات الأحياء من المنازل

ينشر ”الخليج 365” صورا لطلاب الصف الأول الثانوى العام أثناء أداء امتحان مادة الأحياء من المنازل، مؤكدين أن أداء الامتحان من المنزل تجربة مهمة للتدريب على أداء الامتحان فى المدرسة خلال السنوات المقبلة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يشهد اليوم الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى، كما يسود طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وفاة مدير مستشفى الزهراء الجامعى السابق بعد إصابته بكورونا

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، وفاة الدكتور محمود الهنداوى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر بنات، مدير مستشفى الزهراء الجامعى سابقا، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قائلا: شهيد جديد من الأطباء فى مواجهة الوباء، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.

الصحة العالمية تنفى مشاركتها فى أى تقرير تحليلى عن إصابات كورونا فى مصر

نفت منظمة الصحة العالمية بمصر، مشاركة جون جبور، ممثل المنظمة فى أى تقرير تحليلى للإصابات فى مصر مع أى جهة إعلامية، مشيرة إلى أن كل التقارير التحليلية المنسوبة إليه لا تمت بصلة إلى ممثل المنظمة.

وزير التعليم العالى يطلب تقريرا عن دواء أفيجان والأبحاث الخاصة بعلاج كورونا

طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لجنة الأبحاث المشكلة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتضم فى تشكيلها المركز القومى للبحوث وكذلك الجامعات المصرية، بإعداد تقرير شامل عما وصلت إليه التجارب الخاصة بدواء أفيجان اليابانى وفاعليته فى مواجهة فيروس كورونا المستجد إضافة إلى موقف الأبحاث الـ 7 التى سبق وأعلنت عنها وزارة التعليم العالى بشأن استخدامها فى علاج فيروس كورونا المستجد.