شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لتمويل أبحاث دواء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مليار يورو لأبحاث تمويل دواء لفيروس كورونا ، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك، يجتمع قادة الدول الأوروبية الاثنين لجمع تبرعات بهدف تمويل أبحاث لإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا ضمن مبادرة أوروبية أطلقت بدعم من منظمة الصحة العالمية، ويسعى القادة الأوروبيون و المنظمة، من خلال هذا الاجتماع عبر الإنترنت، إلى جمع نحو 7.5 مليار يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إذا أردنا حقا اتباع نهج عالمي، إذا حصل أحدهم على العلاج يجب عليه ألا يجعله في متناول أولئك الذين يملكون المال فقط، ولكن يجب أن يكون لدينا قدرة إنتاجية كافية لكي يتمكن أي شخص في هذا العالم من الحصول على اللقاح".

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وبحسب فرانس 24 ، فأن القادة الأوروبيون ومنظمة الصحة العالمية يسعون من خلال هذا الاجتماع عبر الانترنت إلى جمع نحو سبعة مليارات ونصف المليار يورو عبر التبرعات.

وهذه التبرعات ستطلق تعاونا عالميا غير مسبوق، ليس فقط بين العلماء والمتخصصين في الرعاية الصحية في جميع دول العالم، لكن أيضا بين العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، باستثناء الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللتان لم تبديا اهتماما بالمشروع.