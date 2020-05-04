شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز فى العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو بكر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، إن آخر تكليف للأطباء كان دفعة 2018، وأنه من المنتظر تكليف دفعة 2019 خلال شهر من الآن لسد العجز فى العنصر البشرى، لافتا إلى أنه لا يتم إضافة مُخصصات تكليف الأطباء لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة إلا بعد صدور قرار التكليف للدفعة، وبالتالى لم يتم إضافته لمشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالى 2020/2021.

وكشف أبو بكر أن التكليف لدفعة 2019 من الأطقم الطبية أطباء وتمريض ولا يشمل خريجي كليات الصيدلة دفعة 2019، مؤكدا أنه لا يعرف موعد تكليفهم لأنهم ليسوا في حاجة إليهم حاليا، ولكنه بالنسبة للأطباء والتمريض دفعة 2019 سيكون خلال شهر.

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وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قد تساءل عن نظام تسجيل الأطباء بالمستشفيات، وتساءل عن آخر دفعة من الأطباء تم تعينهم من كليات الطب والصيدلة والتمريض، وهل تم وضع المخصصات المالية لهم فى موازنة وزارة الصحة عن العام المالى 2020/2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2020/2021.