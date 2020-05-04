طارق عامر: لدينا 4 تريليون جنيه فى البنوك ويجب توظيف هذه الودائع بالكامل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن حجم الودائع والمدخرات بالبنوك بلغت 4 تريليون جنيه، ولا يتم توظيفها بصورة كاملة، مشيرا إلى أن الدول بالخارج توظف وتستثمر في جميع مدخراتها.

وأضاف عامر - في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - أن مشروع القانون تضمن 424 مادة ذات أهمية كبيرة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

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وأوضح عامر، أن القطاع المصرفي ينقصه تطوير الخدمات المصرفية لتصل إلى جميع المواطنين في كافة ربوع الوطن، "إئتمان وتمويل وتحويل واستثمار" من آجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.



وأشار محافظ البنك المركزي، أن هذه القانون يعطي للبنك المركزي القوة لمحاسبة البنوك ومراقبة أدائها، لافتا إلى أنه سيساعد في توظيف مدخرات وودائع البنوك التي بلغت نحو 4 تريليون جنيه.



وأضاف أن هذا سيخلق منافسة بين البنوك، كما سيجعل هناك حوكمة أكثر تطور، بالإضافة إلى مراقبة أكثر في عالم المال، كما أن هذا القانون يؤسس للمستقبل، من خلال زيادة فرص العمل وورفع مستويات الاستثمار.