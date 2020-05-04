شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تراجع نسب الوفيات بكورونا لــ 6.6 % .. وشفاء 24 % من المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة عن تراجع نسبة الوفيات بفيروس كورونا إلى 6.6 % مقارنتا بالأيام الماضية بعد تسجيل 429 حالة وفاة بالجمهورية بكوفيد 19 .

وأضافت البيانات أن نسبة المتعافين من فيروس كورونا بلغت 24.1 % من إجمالي الحالات المسجلة في مصر بينما بلغت نسبة الحالات من سلبي إلى إيجابي لــ31.5 % بعد تسجيل 2041 حالة بمختلف المستشفيات .

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

Advertisements

وأضاف البيان ، أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.