وفيات فيروس كورونا حول العالم تقترب من ربع مليون حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أعداد ضحايا فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم من ربع مليون شخص، مسجلة بحسب بيانات وإحصاءات Worldometers 248.655 حالة، بينما تماثل للشفاء 1.161.400 حالة، وبلغ عدد الإصابات 585.108 بعد المليون الثالث.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، كيفية تعاملها مع فيروس كورونا المستجد، منذ بدء انتشاره وتفشيه فى العالم، مشيرة إلى انها قدمت المعونات اللازمة والإمدادات والأدوات اللازمة لحماية العاميلن فى القطاع الطبى لأكثر من 133 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمية بتويتر، أنها قدمت اكثر من 1.5 مليون أداة اختبار لاكتشاف كورونا، لأكثر من 126 دولة، وقدمت كورسات ب6 لغات مختلفة، استفاد منها 1.2 مليون شخص.

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وشددت المنظمة على دورها فى تنسيق الجهود العالمية لإيجاد لقاح ومصل لكوفيد 19، مشيرة إلى أن 74 دولة انضمت لمحاولتها للتضامن والبحث وجهود مكافحة كوفيد 19.

وفى سياق آخر أكد مسئولون بمنظمة الصحة العالمية، اقتناعهم بكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نشأ من أصل طبيعى وليس مخلَّقا، لكنهم لا يزالون يعملون لفهم كيفية انتقاله إلى البشر بعد أن كان انتقاله مقتصرا فقط على بعض الحيوانات.