أخبار مصر

وفيات فيروس كورونا حول العالم تقترب من ربع مليون حالة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس حول العالم تقترب من ربع مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أعداد ضحايا فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم من ربع مليون شخص، مسجلة بحسب بيانات وإحصاءات Worldometers 248.655 حالة، بينما تماثل للشفاء 1.161.400 حالة، وبلغ عدد الإصابات 585.108 بعد المليون الثالث.

 


 

وكشفت منظمة الصحة العالمية، كيفية تعاملها مع ، منذ بدء انتشاره وتفشيه فى العالم، مشيرة إلى انها قدمت المعونات اللازمة والإمدادات والأدوات اللازمة لحماية العاميلن فى القطاع الطبى لأكثر من 133 دولة.

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمية بتويتر، أنها قدمت اكثر من 1.5 مليون أداة اختبار لاكتشاف كورونا، لأكثر من 126 دولة، وقدمت كورسات ب6 لغات مختلفة، استفاد منها 1.2 مليون شخص.

Advertisements

وشددت المنظمة على دورها فى تنسيق الجهود العالمية لإيجاد لقاح ومصل لكوفيد 19، مشيرة إلى أن 74 دولة انضمت لمحاولتها للتضامن والبحث وجهود مكافحة كوفيد 19.

وفى سياق آخر أكد مسئولون بمنظمة الصحة العالمية، اقتناعهم بكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نشأ من أصل طبيعى وليس مخلَّقا، لكنهم لا يزالون يعملون لفهم كيفية انتقاله إلى البشر بعد أن كان انتقاله مقتصرا فقط على بعض الحيوانات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات فيروس كورونا حول العالم تقترب من ربع مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا