شكرا لقرائتكم خبر عن خديعة الشعوب.. كورونا مخلوق لا يرى بالعين كشف كذبة الدولة العظمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار عقود مضت، عاشت شعوب الدول العظمى فى اطمئنان إلى أن حكوماتها تؤمن لهم كل شىء، لا مفاجآت قد تصدمهم، لا اختبارات كبرى قد يمرون بها، وأن كل شىء تحت السيطرة، بل أكثر من ذلك، نحن فى استعداد لهجمات الكائنات الفضائية.

هكذا صدر الإعلام والسينما للجميع، وهكذا كان الجميع يظن، حتى جاء فيروس كورونا، ذلك المخلوق الذى لا يرى بالعين المجردة، وتستطيع أن تقتله بنقطة كحول أو كلور، طالما أنه خارج الأجسام، لكن الصدمة جاءت أفزى مما كان يتصور كثيرون، بما فيهم العلماء أنفسهم.

فى دول كثيرة تصاعدت أصوات التشكيك فى أن ما وصل إليه العلم، وما كان يعتقد أنه ثورة علمية وبحثية وتكنولوجية، يمكن أن يسقط فى لحظات، وهو ما حدث بالفعل أمام الجائحة المفاجئة.

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فكيف سقطت أستطير الدول وأنظمتها الصحية والطبية والعلمية، وكيف كشفت الأزمة عدم قدرة حكومات الدول العظمى على إدارة كوارث بهذا الحجم، فى حين أن الصورة كانت خلاف ذلك.

الفيديو التالى يرصد كيف تمت "خديعة الشعوب"..