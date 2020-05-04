إنفوجراف.. تفاصيل زكاة الفطر فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الحد الأدنى لزكاة الفطر للعام الهجرى 1441، وكذلك لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.تفاصيل زكاة الفطر 2020
ـ قيمتها هذا العام 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد ويجوز إخراجها نقودًا
ـ الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر
ـ لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد وبالأخص فى زمن كورونا
ـ زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته
ـ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد
ـ لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان
ـ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين.
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