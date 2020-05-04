شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تفاصيل زكاة الفطر فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الحد الأدنى لزكاة الفطر للعام الهجرى 1441، وكذلك لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

تفاصيل زكاة الفطر 2020

ـ قيمتها هذا العام 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد ويجوز إخراجها نقودًا

ـ الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر

ـ لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد وبالأخص فى زمن كورونا

ـ زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته

ـ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد

ـ لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان

ـ زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين.

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