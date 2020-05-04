شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات والمسافات الآمنة.. المواطنون يجددون رخص تسيير السيارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالكمامات والمسافات الآمنة، استقبلت وحدات المرور المواطنين الراغبين فى تجديد رخص تسيير السيارات وشهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

وتم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء فى استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.

وتعمل وحدات المرور من 8 صباحًا حتى 4 مساء لتجديد ترخيص السيارات، وذلك ضمن إجراءات وزارة الداخلية، لاستمرار العمل بكل وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى يوم الخميس الموافق 7 الجارى لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

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وأهابت إدارات المرور، بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكل الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.